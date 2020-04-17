 

Власти ЛНР разрешили называть Луганск Ворошиловградом три дня в году

17.04.2020, 17:53, Новости дня

Старое название города Луганска – Ворошиловград – можно использовать во время празднований, посвященных Великой отечественной войне, соответствующее распоряжение подписал глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Подписал указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград». С этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, и в памятные даты ВОВ будет символично вспоминать об этом. Наша обязанность – хранить историю нашей Отчизны и передавать ее потомкам», – написал глава ЛНР в Twitter.

Ворошиловградом город будут называть в День победы 9 мая, в день начала войны – 22 июня и 14 февраля – день освобождения Луганска, отмечает «Страна.ua».

Имя уроженца Луганска – маршала CCCH Климента Ворошилова – город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.



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