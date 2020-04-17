Французский футболист Ле Таллек проходит самоизоляцию в Москве

17.04.2020, 17:50, Новости дня

Французский футболист Дамьен Ле Таллек находится в Москве, где уже три недели соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, полузащитник "Монпелье" в ближайшее время станет гражданином России.

Российским болельщикам Дамьен Ле Таллек известен по выступлениям за саранскую "Мордовию". Также француз играл за "Ренн", "Нант", дортмундскую "Боруссию" и "Црвену Звезду". Дамьен женат на россиянке и в ближайшее время также станет гражданином России. Ранее Ле Таллек изъявил желание выступать за российскую сборную.

Как сообщает РИА Новости, Ле Таллек прибыл в Москву после того, как чемпионат Франции был остановлен из-за пандемии коронавируса. Дамьен поддерживает форму самостоятельно, тренируясь дома по инструкциям "Монпелье".