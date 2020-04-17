 

Французский футболист Ле Таллек проходит самоизоляцию в Москве

17.04.2020, 17:50, Новости дня

Французский футболист Дамьен Ле Таллек находится в Москве, где уже три недели соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, полузащитник "Монпелье" в ближайшее время станет гражданином России.

Российским болельщикам Дамьен Ле Таллек известен по выступлениям за саранскую "Мордовию". Также француз играл за "Ренн", "Нант", дортмундскую "Боруссию" и "Црвену Звезду". Дамьен женат на россиянке и в ближайшее время также станет гражданином России. Ранее Ле Таллек изъявил желание выступать за российскую сборную.

Как сообщает РИА Новости, Ле Таллек прибыл в Москву после того, как чемпионат Франции был остановлен из-за пандемии коронавируса. Дамьен поддерживает форму самостоятельно, тренируясь дома по инструкциям "Монпелье".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Голая Волочкова в бане села на шпагат

21.03 / В РФ началась работа над самолетом для испытаний электродвигателя

15.04 / Путин объявил о поддержке малого бизнеса: 12 тысяч рублей на человека

02.02 / После Лондона на прохожих напали в Генте: есть раненые

27.02 / “Втягивают нас в коррупционные схемы”. Ветераны АТО пикетировали Госналоговую службу

14.02 / Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами

22.02 / Представлен недорогой кроссовер Yema T60

13.04 / Смартфон Oppo Ace 2 показал высокую производительность

03.02 / Зеленский предрек Украине «лавину инвестиций»

25.02 / В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска