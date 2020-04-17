 

Коронавирус в “Роскосмосе”: заболели 42 человека, есть умершие

17.04.2020, 17:50, Новости дня

Трое специалистов ракетно-космической отрасли умерли в больницах, у двоих из них подтвердили коронавирус, еще у одного было подозрение на него.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал руководитель оперативного штаба, заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олег Фролов.

По его словам, двум умершим специалистам было 62 и 68 лет, третий скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет.

При этом в "Роскомосе" отметили, что за несколько дней число заболевших в госкорпорации выросло до 42 человек. Все они работали в Москве или Московской области.

Всего в отрасли трудятся около 200 тысяч человек.

В РФ зафиксировано 32 008 случаев заболевания, из них 4070 за минувшие сутки. 2590 человек выздоровело, 273 скончались.



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