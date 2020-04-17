Собянин отчитался о ситуации в Москве

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17.04.2020, 17:50, Новости дня

Ситуация с распространением коронавируса в Москве непростая, однако город все-таки идет не по самому плохому сценарию, считает мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас в "боевом режиме" пациентов принимают 13 тысяч больничных коек. С 20 апреля планировалось ввести для пациентов с COVID-19 еще 9 тысяч коек, но потом было решено открыть только 4 тысячи коек, а 5 тысяч мест пока оставить в режиме обычной работы для оказания экстренной помощи москвичам, передает "Интерфакс".

"С учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, самоизоляции, мы видим, что идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом нормальном режиме с запасом прочности", — пояснил Собянин в ходе совещания, посвященного строительству и перепрофилированию медцентров.

Он также проинформировал, что с 20 апреля первых пациентов примет новая инфекционная больница в поселении Вороновское в Новой Москве. Огромный медицинский комплекс на 800 коек, разместившийся на 80 тысячах квадратных метрах, был построен всего за месяц.

"Клиника не временная и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно", — подчеркнул градоначальник.

Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. Демихова. Больница оснащена всем необходимым оборудованием, есть реанимация, операционные, инфекционные боксы, общежитие для персонала и т.д.. Сейчас комплекс передается медикам для подготовки к приему первых больных.



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