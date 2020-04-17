Оппозиционеры требуют от Путина выплатить россиянам по 25 тысяч

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17.04.2020, 17:30, Новости дня

Ряд депутатов Мосгордумы, Законодательного собрания Санкт-Петербурга и других регионов, муниципальных депутатов обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом выплатить всем гражданам России пособие в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и принять другие меры социальной поддержки населения.

«Российское общество глубоко обеспокоено неготовностью власти взять на себя ответственность перед лицом коронавирусной пандемии», – говорится в обращении, поступившем в редакцию Радио Свобода. В нем констатируется, что власти фактически переложили всю тяжесть экономической ситуации на рядовых граждан.

Среди мер, предложенных оппозиционными политиками, – выплата по 25 тысяч рублей на каждого взрослого и 15 тысяч на ребенка всем гражданам России. Они также требуют вместо «режима самоизоляции» ввести предусмотренную законом меру – режим чрезвычайной ситуации.

«Если президент и правительство России не готовы принять на себя всю полноту ответственности за судьбу граждан… они должны незамедлительно подать в отставку», – говорится в обращении.

Среди подписавших – около 80 муниципальных депутатов Москвы и Петербурга, 7 депутатов Мосгордумы и 2 – Законодательного собрания Петербурга, представители «Яблока» в Заксобраниях Псковской области (Лев Шлосберг и Артур Гайдук) и Карелии (Эмилия Слабунова), политолог Валерий Соловей, соратник Алексея Навального Николай Ляскин. Обращение открыто для подписания.

  • Власти России объявили о ряде мер поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии, в том числе об отсрочке налоговых платежей или выплатах семьям с детьми. Однако речь не идёт о прямой финансовой поддержке всех граждан или их большинства, по примеру таких стран, как США или Япония. Многие представители малого и среднего бизнеса называют недостаточными и меры поддержки предпринимателей.

  • Радио «Свобода»

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