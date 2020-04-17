Китай признал ошибки при подсчете жертв COVID-19 в Ухане

17.04.2020, 17:30, Новости дня

В официальную китайскую статистику по ошибке не были включены почти 1300 человек, умерших от COVID-19 в городе Ухань, который в декабре прошлого года оказался в эпицентре вспышки нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщили китайские государственные СМИ. В Пекине уверяют, что это связано с ошибками при подсчете, опровергая утверждения о намеренном сокрытии информации.

Первоначально власти утверждали, что жертвами COVID-19 к четвергу стали 2579 жителей Уханя, однако в результате «ошибок в отчетности, задержек и упущений» в официальную статистику не были включены еще 1290 человек, умерших от опасного вируса – фактически 50% от первоначальных данных. Об этом сегодня сообщила рабочая группа, контролирующая развитие ситуации с коронавирусом в Ухане.

С учетом новых данных, жертвами COVID-19 в Китае в общей сложности стали 4632 человека. Ранее наблюдатели уже высказывали сомнения в достоверности официальной пекинской статистики о числе умерших от коронавируса в Китае. Слухи о гораздо более высокой смертности подпитывались фотографиями длинных очередей, собравшихся возле городских крематориев для того, чтобы получить прах кремированных родственников, и сообщениями о тысячах погребальных урн, полученных похоронными бюро Уханя.

«На ранней стадии [вспышки], из-за ограниченных возможностей больниц и нехватки медперсонала, несколько медицинских учреждений не смогли своевременно подключиться к местным системам контроля и профилактики заболеваний, что привело к задержкам в регистрации подтвержденных случаев и некоторым ошибкам в точном подсчете числа пациентов», – цитируют китайские государственные СМИ чиновника администрации Уханя, имя которого не приводится.

В последние дни подозрения в отношении достоверности китайской статистики возросли многократно, так как число погибших от COVID-19 растет во всем мире. В среду скептицизм по поводу официального уровня смертности от коронавируса в Китае высказал президент США Дональд Трамп.

«Вы действительно верите этим цифрам [ранее в Пекине сообщали о 3000 погибших] в этой огромной стране, называемой Китаем – и о количестве случаев [заражения], и о количестве смертей? Кто-нибудь действительно в это верит?» – задался вопросом президент США.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил в пятницу, что Китай «несет ответственность перед историей, перед людьми и покойными», чтобы показать истинные масштабы вспышки коронавируса в Ухане. Признав определенные «недостатки» при подсчете умерших, пресс-секретарь дипломатического ведомства подчеркнул, что «медицинские работники в некоторых учреждениях, возможно, были озабочены спасением жизней, и потому сообщения отправлялись не вовремя, и таким образом занижалась отчетность, но мы никогда не допускали сокрытия информации», – заявил Чжао.

При этом общее число жителей Уханя, заразившихся коронавирусом, было увеличено на 325 человек. Это говорит о том, что часть умерших людей ранее были включены в статистику о числе заболевших, однако продолжали считаться выжившими. В общей сложности, согласно обновленным данным, в 11-миллионном городе коронавирусом заразились 50 333 человека – это 60% от всех случаев заражения в КНР.

По версии властей, несоответствия могли возникнуть в первые дни вспышки, еще до начала массового тестирования, однако, по словам Вана Синхуана, главврача одной из полевых больниц, оперативно возведенных в Ухане в январе, неучтенных смертей «не могло быть много, потому что этот период был очень коротким».

В четверг в Китае было зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее в стране было выявлено 46 случаев. В результате общее число людей, заразившихся вирусом, достигло в Китае 82 367 человек, утверждает официальная статистика.

Пекин не включает пациентов без клинических симптомов, таких как кашель или повышенная температура, в число подтвержденных случаев заражения коронавирусом.