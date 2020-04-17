Путин поручил разработать план по использованию созданных для борьбы коронавирусом медцентров

17.04.2020, 17:30, Новости дня

Правительству и регионам необходимо продумать, как в будущем можно будет использовать медицинское оборудование и центры, созданные для борьбы с коронавирусом, сообщил президент Владимир Путин.

«Все то, что мы сейчас реализуем как неотложные меры, в дальнейшем необходимо использовать эффективно. Прошу правительство вместе с регионами уже сейчас все эти вопросы продумать и просчитать, в том числе как в будущем задействовать закупленную технику, аппараты диагностики и лечения для укрепления первичного и других звеньев здравоохранения в регионах, как и по каким направлениям медицинской помощи будут работать центры, которые сейчас строятся или переоснащаются», – сообщил глава государства во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, передает РИА «Новости».

Он добавил, что все, что сейчас делают российские власти, должно и в будущем служить охране здоровья людей.

В ходе совещания Путин также отметил, что проблема распространения коронавирусной инфекции уходит в регионы, а Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения для борьбы с заболеванием. Президент отметил, что необходимо подготовить производство для достаточного количества вакцин в стране.