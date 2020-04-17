Модель Lada Vesta могла получить ультрабюджетную версию

17.04.2020, 17:30, Разное

Автомобиль российского АвтоВАЗ Lada Vesta в свое время мог получить свою ультрабюджетную версию. Эта деталь выяснилась в ходе мониторинга журналистами офсайта Lada.

В частности, на страницах руководства по эксплуатации автомобилей Lada Vesta сообщается, что автомодели могли быть оборудованы тремя вариантами блоков переключателей двери шофера, а также имелся вариант “бюджетной” версии, отмечавшейся наличием ручной регулировки боковых зеркал. Пресс-служба отечественной марки прокомментировала упомянутый факт. Выяснилось, что в период подготовки к запуску проекта планировалось создание “ручной” опции для базовых комплектаций. Однако Бу Андерссон, который был в те годы президентом АвтоВАЗ, изменил решение разработчиков, заявив, что даже в “базе” автомобиль должен превосходить своих конкурентов. Таким образом, в реальности такой комплектации зеркал никогда не существовало. В инструкции же информация еще сохранилась, но представители компании уже в ближайшее время исправят данную дилемму.

Упомянули в АвтоВАЗ и о дне грядущем. В частности, в пресс-службе заявили, что новой “бюджетной” версии для Lada Vesta в будущем не планируется, так как данный сегмент уже представлен другой моделью завода – Lada Granta. Об этом сообщает отечественное издание “Российская газета”.