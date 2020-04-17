 

Модель Lada Vesta могла получить ультрабюджетную версию

17.04.2020, 17:30, Разное

Автомобиль российского АвтоВАЗ Lada Vesta в свое время мог получить свою ультрабюджетную версию. Эта деталь выяснилась в ходе мониторинга журналистами офсайта Lada.
В частности, на страницах руководства по эксплуатации автомобилей Lada Vesta сообщается, что автомодели могли быть оборудованы тремя вариантами блоков переключателей двери шофера, а также имелся вариант “бюджетной” версии, отмечавшейся наличием ручной регулировки боковых зеркал. Пресс-служба отечественной марки прокомментировала упомянутый факт. Выяснилось, что в период подготовки к запуску проекта планировалось создание “ручной” опции для базовых комплектаций. Однако Бу Андерссон, который был в те годы президентом АвтоВАЗ, изменил решение разработчиков, заявив, что даже в “базе” автомобиль должен превосходить своих конкурентов. Таким образом, в реальности такой комплектации зеркал никогда не существовало. В инструкции же информация еще сохранилась, но представители компании уже в ближайшее время исправят данную дилемму.

Упомянули в АвтоВАЗ и о дне грядущем. В частности, в пресс-службе заявили, что новой “бюджетной” версии для Lada Vesta в будущем не планируется, так как данный сегмент уже представлен другой моделью завода – Lada Granta. Об этом сообщает отечественное издание “Российская газета”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В Сети появился первый официальный тизер смартфона OnePlus Z

10.04 / Мнение: Будущее Америки уперлось в неизвестность?

26.02 / Миллионы китайских фирм стоят на пороге краха из-за вируса

21.02 / Китаянку госпитализировали в Брянске из-за подозрений на коронавирус

16.03 / Ана де Армас впервые дала интервью о Бене Аффлеке: “Его талант безграничен”

28.02 / Эдгар Запашный подарил Пелагее пышный букет роз в КВН

27.03 / Песков подтвердил свое присутствие на юбилее Аллы Крутой с Лещенко

02.04 / Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя

14.03 / В Nokia Bell Labs поставили мировой рекорд скорости передачи данных

17.02 / Мнение: О письме россиянина в Киев в 2100 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска