Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в Вороновском

17.04.2020, 17:30, Новости дня

Мэр столицы Сергей Собянин открыл в поселении Вороновское в Новой Москве построенную на месяц инфекционную больницу, медучреждение примет первых пациентов в понедельник, 20 апреля.

«Все основные строительные работы в течение месяца завершены. Клиника не временная, а считается капитальной, и будет служить еще десятилетия после того, как мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно. <…> Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся уже первые пациенты. Объект важнейший, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно», – приводит его слова ТАСС.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 марта. В нынешних условиях больница будет принимать только заболевших коронавирусом, после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекций.

Было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трехэтажных общежитий на участке около 40 га. В общей сложности для больницы закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала.

«Создан огромный объект, 80 тыс. кв. м. Это полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест (с возможностью расширения до 900 коек и трансформации каждой койки под реанимационную в течение 24 часов, – прим. ВЗГЛЯД), оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и так далее, все, что необходимо для работы. Помимо этого проложено около 100 магистральных и внутренних коммуникацией, обеспечение газом, электроэнергией, водой, теплом, и созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженные или представляющие опасность», – сказал мэр.

Он уточнил, что на объекте работали 300 строительных подразделений и организаций. На площадке единовременно находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.

Собянин добавил, что «строители совершили подвиг, теперь слово за медиками». Новая больница вошла в состав ГКБ №68 им. Демихова, в клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и около 250 человек младшего медицинского персонала.

Депздрав Москвы продолжает набор персонала для нового стационара, по состоянию на 15 апреля в инфекционную больницу принято 266 сотрудников.

«Спасибо коллективу, что согласились принять на себя такую нелегкую миссию. Во-первых, сама история непростая, а выйти в новую клинику вдвойне сложно. Я считаю, что вы с такой задачей справитесь, тем более что коллектив создается на основе клиники имени Демихова, которая уже месяц работает с COVID, и уже есть высокие компетенции в этой области, что чрезвычайно важно», – сказал Собянин врачам.

Градоначальник поблагодарил также строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые создали в короткие сроки данный объект, «чтобы обеспечить борьбу с коронавирусом, здоровье и жизнь москвичей, граждан России».

Ранее власти Москвы попросили Минобороны выделить 20 бригад специалистов-реаниматологов для борьбы с коронавирусом.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.