Анастасия Волочкова рассказала о самом сказочном и трогательном подарке от поклонника

17.04.2020, 17:30, Разное

В особняке российской балерины Анастасии Волочковой появился почти настоящий театр. Построил его в стенах дома знаменитости поклонник по имени Сергей.

Пребывая на карантине, Анастасия Волочкова приняла решение возвратиться к театральному прошлому. Не так давно она продемонстрировала подписчикам онлайн-спектакль под названием «Балерина в зазеркалье цирка», а сейчас обдумывает очередное выступление, которое можно совместить с режимом самоизоляции в период пандемии.

С недавнего времени в пределах дома Анастасии Волочковой имеется практически настоящий театр, ставший подарком на ее прошедший день рождения. Как пояснила российская звезда, поклонник Сергей узнал о ее мечте и принялся работать в особняке. Хозяйке запретили появляться наверху на протяжении двух месяцев для получения лучшего эффекта. Первые впечатления Анастасия Волочкова помнит до сих пор. По ее собственному признанию, построенный театр стоит больше, чем богатство и деньги. «Это был самый сказочный и трогательный подарок», – заявила она.

Знаменитость не скрывала никогда, что популярна у представителей сильного пола. Она часто публикует в своем аккаунте в соцсети Instagram изображения с пышными букетами цветов. Сообщала балерина о намерении связать себя брачными узами с мужчиной, благодаря которому чувствует себя счастливой.