Портал с информацией о реализации нацпроектов создан в Чувашии

17.04.2020, 17:30, Новости дня

В Чувашии по поручению региональных властей создали портал с информацией о ходе реализации национальных проектов в республике.

На интерактивном ресурсе можно посмотреть, по какой программе, к примеру, построены та или иная дорога, поликлиника или социальный объект в муниципалитете, сколько денег выделено на поддержку образования и сохранения экологии, на какую помощь могут рассчитывать предприниматели и многодетные семьи, передают «Вести Чувашия».

Впервые о создании портала о реализуемых в регионе национальных проектах врио главы региона Олег Николаев заговорил на заседании стратегического совета в конце февраля. Рядовому жителю разобраться, что и на какие деньги в республике строится, по словам врио главы Чувашии, по куцей информации из интернета просто невозможно.

Министерство цифрового развития отреагировало на поручение руководителя региона и спустя полтора месяца презентовало портал. Над его созданием трудились 25 команд дизайнеров из разных уголков страны. Ассоциация по содействию развития информационных технологий «ИТ-кластер Чувашской республики» провела между ними онлайн-соревнования.

«Команды трудились над тем, чтобы выработать более приемлемый механизм подачи того огромнейшего пласта материала который у нас есть в национальных проектах. Если говорить о цифрах, то в Чувашии 11 национальных проектов, региональных проектов у нас больше 40», – рассказал министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаил Анисимов.

«Мы сделали, мне кажется, первый в стране хакатон, который был не программистский, а больше дизайнерский, то есть когда простым людям, дизайнерам предложили взглянуть на эти цифры, столбики по-другому и сделать так, чтобы простым людям, то есть им самим, стало понятно, что такое, собственно говоря, нацпроект», – рассказал председатель правления ассоциации «ИТ-кластер Чувашской республики» Владимир Лидерман.

Портал состоит из четырех блоков, в которых собрана самая актуальная информация о национальных проектах. Здесь есть паспорта программ, тематические новости, а главное – интерактивная карта. То есть любой пользователь в несколько кликов может узнать об объемах финансирования по годам, целевых показателях, конкретных объектах и сроках строительства с привязкой к карте региона. К примеру, республика реализует три региональных проекта в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В рамках нацпроекта «Образование» в Чувашии реализуют семь региональных программ. Один из них – проект «Современная школа». По нему в прошлом году в республике были созданы 1400 новых мест для школьников: в эксплуатацию ввели начальную школу в Ядрине и школу в столичном микрорайоне «Волжский-3». Все эти объекты есть на карте.

Как и те, которые только начнут строить в этом году. К примеру, школа на 1650 мест в микрорайоне «Садовый».

«С помощью этого портала можно получить информацию максимально наглядную, презентабельную. Я считаю, максимально понятную для любой целевой аудитории. Поэтому считаем, что это шаг вперед», – рассказал министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев.

«Таким образом, мы достаточно в доступной форме обеспечим информирование наших граждан, с одной стороны. С другой – мы можем даже вовлекать их в несколько процессов сразу: если это возможно, в реализацию этих проектов, и общественный контроль. Это самое важное значение имеет с точки зрния обеспечения качества», – рассказал врио главы Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев поручил министерству цифрового развития доработать ресурс, так сказать, довести его до совершенства, а органам исполнительной власти не забывать актуализировать на портале информацию по реализации нацпроектов в республике.