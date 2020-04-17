Актриса Серафима Холина борется со страшной болезнью Альцгеймера

17.04.2020, 17:30, Разное

Стало известно, что 97-летняя блистательная актриса дубляжа и эпизодических ролей Серафима Холина уже несколько лет борется со страшной болезнью Альцгеймера. Сегодня о карьере талантливой артистки вспоминают знатоки отечественного кинематографа.

Она снималась в коротких сценах целого ряда лент, но запомнилась советским зрителям всего лишь одним уникальным эпизодом в культовом фильме «Бриллиантовая рука». Ее фраза: «легким движением руки» в свое время была буквально «разобрана на цитаты». Заевшая молния так и не позволила Андрею Миронову превратить брюки в элегантные шорты, но цитату ведущей показа мод помнят зрители и сейчас. Этим неповторимым голосом она озвучивала звезд мирового кино, в том числе и знаменитую Софи Лорен. К сожалению, творческая жизнь её закончилась уже много лет назад, а после смерти мужа актера Олега Голубицкого о Серафиме Холиной никто не вспоминал.

Семь лет назад в свой юбилей она последний раз общалась с журналистами, рассказав, что когда-то 90 лет воспринимались далекими и нереальными, а они «оказались рядом». Сегодня актриса почти не видит и страдает от разрушительной болезни, но еще любит смотреть телевизор, выбирая новостные каналы. За ней ухаживает единственная дочь Людмила Голубицкая, которая не просит ни у кого помощи, а только жалеет, что нет лекарства от маминого недуга.