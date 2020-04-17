Отложения металлов в зубах у детей могут предвещать проблемы с ЖКТ в будущем

17.04.2020, 17:20, Разное

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – хронические состояния, к которым, в первую очередь, относят неспецифический язвенный колит и болезнь Крона. О причинах их возникновения известно очень мало. Даже такие изученные факторы риска, как курение, очень слабо связаны с механизмами самой болезни.

Новое исследование, опубликованное в Gastroenterology, показало, что загрязненность окружающей среды токсичными металлами может оказаться важным фактором риска развития ВЗК. Если новая теория вена, особенно опасно их воздействие на беременных и маленьких детей.

В исследовании ученые изучили химический состав 28 молочных зубов 12 взрослых пациентов с ВЗК (семи с болезнью Крона и пяти с неспецифическим язвенным колитом). Эти данные они сравнили с показателями 16 здоровых человек из контрольной группы. Молочные зубы участники исследования потеряли в срок, они были сохранены их родителями и предоставлены ученым.

Ученые прибегли к анализу зубов, потому что только он мог дать информации о воздействии металлов в прошлом, включая раннее детство и внутриутробное развитие. Данные о том, какие металлы попадали в организм детей, можно получить при послойном изучении зубов – каждый слой соответствует определенному возрасту.

Согласно полученным данным, пациенты с ВЗК во время внутриутробного развития и в раннем детстве гораздо больше подверглись воздействию цинка, свинца, меди и хрома, чем участники из контрольной группы.

Отложения металлов в зубах стойки, они легко сохраняются годами, поэтому ученым было несложно обнаружить их. «Находки» исследователей относились к периоду с 25-ой недели внутриутробного развития до шестого месяца жизни. У пациентов с ВЗК уровень всех исследуемых металлов был выше.

Ученые пишут, что свинец известен как токсин, который вызывает воспаление, в экспериментах на мышах он вызывал колит, нарушал микробиом кишечника и обмен веществ. С развитием ВЗК было связано воздействие цинка и меди на детский организм внутриутробно и на 18 неделе жизни, хрома – с 9 по 15 неделю.

Ученые отмечают, что эта научная работа не может окончательно доказать, что тяжелые металлы – причина ВЗК, этот вопрос необходимо изучить в более масштабных исследованиях.