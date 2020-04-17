Звезда футбола умерла от коронавируса

17.04.2020, 17:18, Разное

Английский футболист Норман Хантер, у которого ранее выявили коронавирус (COVID-19), умер в возрасте 76 лет в больнице. Печальное известие сообщили представители клуба “Лидс

Юнайтед”.

Напомним, Норман Хантер выступал за команду с 1962 по 1976 год. Он провел 726 матчей и дважды становился чемпионом Англии. Футболист также играл в составе клубов “Бристоль Сити” и “Барнсли”.