Звезда футбола умерла от коронавируса

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17.04.2020, 17:18, Разное

Английский футболист Норман Хантер, у которого ранее выявили коронавирус (COVID-19), умер в возрасте 76 лет в больнице. Печальное известие сообщили представители клуба “Лидс
Юнайтед”.

Напомним, Норман Хантер выступал за команду с 1962 по 1976 год. Он провел 726 матчей и дважды становился чемпионом Англии. Футболист также играл в составе клубов “Бристоль Сити” и “Барнсли”.



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