 

Жена Тома Хэнкса об ужасах коронавируса: Мышцы превратились в лапшу

17.04.2020, 17:18, Разное

Жена голливудского актера Тома Хэнкса рассказала о жутких побочных эффектах после приема препаратов от коронавируса. Рита Уилсон вспомнила, что испытывала головокружение и сильную тошноту.

“Мои мышцы будто превратились в лапшу, поэтому я вообще не могла стоять”, – цитирует звезду издание The Guardian.

Артистка поведала, что ее с супругом госпитализировали в тяжелом состоянии: у обоих была высокая температура. По словам Риты Уилсон, они также перестали чувствовать вкус и запахи.

Напомним, о болезни актера Тома Хэнкса и его жены стало известно в марте. Супруги проходили лечение в австралийской больнице. После выписки они сдали кровь для разработки вакцины от коронавируса, сообщает Life.ru.



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