Мантуров заявил о производстве в РФ более 8 млн масок в сутки

17.04.2020, 17:16, Новости дня

Российские предприятия опережают план Минпромторга и производят свыше 8 млн масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.

«Одних только масок сейчас производится более 8 млн в сутки. Это уже больше, чем то, что мы обещали выпустить к концу месяца», – отметил Мантуров, передает РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее поручил Минпромторгу принять меры по увеличению производства, закупок, поставок и запасов в РФ аппаратов ИВЛ, медицинских изделий и лекарств для борьбы с коронавирусом.

В РФ за последние сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.