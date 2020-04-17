«Не пойду святить кулич»: Ольга Бузова рассказала, как отметит Пасху

17.04.2020, 17:09, Разное

Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа Ольга Бузова рассказала, как отметит Пасху. В своем Instagram-аккаунте ведущая реалити-шоу «Дом-2 заявила, что не пойдет святить кулич.

34-летняя телеведущая планирует провести пасхальные выходные дома. По словам Бузовой, она относится к Воскресению Христову с большим трепетом. В детстве певица не могла дождаться праздника и норовила полакомиться куличами раньше времени. Однако в этом году певица откажется от традиций святить пасхальный атрибут, выполняя просьбу настоятелей церкви и патриарха встретить праздник дома из-за пандемии коронавируса.

Кроме этого, ведущая реалити-шоу «Дом-2 призвала поклонников взять с неё пример и провести праздник в кругу семьи, посмотрев трансляцию службы дома. «Пасха и ваши отношения с высшими силами – не про внешние атрибуты, а про внутренние в первую очередь», – добавила певица.