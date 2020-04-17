К Татьяне Булановой в больницу не допускают детей

17.04.2020, 17:09, Разное

Известно, в настоящий момент Татьяне Булановой в связи с плохим самочувствием приходится пребывать в стационаре. При этом она осталась без посетителей, поскольку в больницу не допускают её детей.

Родственники переживают за здоровье знаменитости, но не могут с ней встретиться. В РФ введены жёсткие карантинные меры, призванные не допустить распространения коронавируса. По этой причине в палату к Татьяне Булановой не могут попасть даже её родные. Детей не допускают в медицинское учреждение, опасаясь, что те случайно занесут в здание опасные микробы. В связи с этим исполнительница вынуждена общаться с 27-летним Александром Тагриным и 13-летним Никитой Радимовым только по телефону.

Звёздная мать переживает за младшего наследника, ведь тот фактически вынужден взять на себя роль ответственного по дому. Он живёт в нём один и без присмотра взрослых. Артистка отметила, к подобному они не были готовы. Когда певица шла в больницу, никто не предполагал, что придётся там остаться. Уже почти неделю она пребывает в палате, ожидая встречи с близкими. Пока неизвестно, когда врачи выпишут Татьяну Буланову, но все к этому готовятся и надеются, что это произойдёт, как можно скорее. Сама же знаменитость пообещала после выписки сразу же спеть песню, порадовав младшего сына.