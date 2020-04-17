Названа дата релиза смартфонов Meizu 17 и 17 Pro

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17.04.2020, 17:09, Разное

Новые смартфоны Meizu 17 и 17 Pro официально презентуют 22 апреля, хотя ранее указывалась другая дата. На сегодняшний день известны некоторые технические возможности данных устройств азиатского бренда.
На просторах интернета появился постер, по которому можно оценить внешний вид лицевой части гаджета. Сотрудникам компании Meizu пришлось отказаться в новых смартфонах от собственного фирменного стиля, сделав более тонкими рамками и внедрив фронтальную камеру в отверстие в дисплее. Сзади девайсы бренда станут отличаться почти от всех остальных мобильных аппаратов, что обрадовало покупателей техники.

Согласно полученной ранее информации, Meizu 17 и 17 Pro выйдут на рынок с процессором Qualcomm Snapdragon 865 и быстрой зарядкой мощностью 30 и 40 Вт соответственно. Емкость оперативной и постоянной памяти составит 8/12 Гб и 128/256 Гб. Стоит отметить присутствие 6,5-дюймового экрана, основной камеры на четыре датчика и аккумулятора объемом 4500 мАч.



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