 

Звездный показ: Джаред Лето организовал свой киноклуб

17.04.2020, 16:55, Разное

Несмотря на то, что Джаред Лето позже других присоединился к карантину — напомним, что актер провел в марте почти две недели медитируя в пустыне, и понятия не имел о происходящем в мире — он довольно быстро приспособился к новым реалиям. Как и его коллеги по цеху, Джаред уже провел несколько прямых эфиров, начал активно общаться со своими фолловерами в Instagram и посоветовал всем и каждому оставаться дома и беречь себя и своих близких. Теперь в адаптации актера к изоляции наступила новая стадия: чтобы не сидеть без дела, он решил создать на базе собственного Twitter киноклуб. 

Первый показ Лето анонсировал просто: опубликовал в своем Twitter время и место действия (16 апреля, 12 часов ночи и онлайн-ресурс Netflix), а также название первой кинокартины — “Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега” авторства Стивена Спилберга. Для привлечения еще большего внимания подписчиков актер даже преобразил постер фильма, поместив себя любимого на место героя Харрисона Форда. А после начал комментировать действия героев фразами вроде: “Да, Инди вам не перехитрить”, “Наверное, это будет злодей” и “А в этой стране я кстати не был”. Фолловеры Джареда не мнее активно участвовали в обсуждении кино, правда, некоторые в панике писали “Погоди, Джаред, я не успеваю за тобой”. 

Постер из Twitter Джареда Лето

Завершил этот кинопоказ актер словами:

Абсолютно культовое кино, давно я так не веселился. Спасибо что присоединились. Надеюсь, вам этот фильм понравился так же, как мне понравилось мое ведро попкорна. Пока. 

На этом просмотры в блоге Лето наверняка не закончатся. Актер уже упомянул, что хотел бы пересмотреть фильм “Безумный Макс”. А его подписчики наверняка также успели заполнить личные сообщения Джареда предложениями о дальнейших показах. Так что запасаемся попкорном и ждем новых анонсов кинопоказов от Лето. 

Джаред Лето

Кстати, Джаред Лето  – не единственный актер, который начал активно общаться с пользователями. Модель Кайя Гербер организовала онлайн свой книжный клуб, музыкант Робби Уильямс начал давать концерты по заявкам в прямом эфире своего Instagram, а модель Наоми Кэмпбелл начала вести виртуальный дневник. 



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