Шойгу: Минобороны готово направить на борьбу с коронавирусом в регионах 10 тысяч военных

17.04.2020, 16:53, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе видеосвязи с президентом Владимиром Путиным сообщил о создании группировки из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусом.

«В Вооруженных силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации… В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тысячи единиц специальной техники и 10 тыс. 120 человек личного состава. Вооруженные силы готовы к выполнению задач», – сообщил глава военного ведомства.

Министр также заявил, что Вооруженные силы РФ для помощи регионам готовы принять в военных госпиталях 4,9 тысячи пациентов, далее эта цифра вырастет.

«Уже сегодня подготовлено 4,9 тысячи койко-мест для возможной помощи субъектам России, а к 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тыс. оборудованных мест и 5,2 тыс. военных медиков для их обслуживания», – доложил министр по видеосвязи из Национального центра управления обороной, передает РИА «Новости».

Кроме того, в российской армии создали 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из них уже приступили к работе в московских клиниках, отметил Шойгу.

«Подготовлены семь мобильных госпиталей на 100 мест каждый и три медицинских отряда специального назначения, 450 мест развернуто на госпитальном судне «Иртыш» во Владивостоке», – сказал глава ведомства.

Также дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики коронавируса, подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования, развернуты четыре полевые лаборатории для диагностики этого заболевания.

Министр отметил, что при необходимости будут созданы шесть инфекционных госпиталей. «По два в Нижегородской и Рязанской областях, по одному в Челябинской области и Приморском крае. Для этого переоборудуем автономные полевые лагеря на 900 койко-мест», – сказал он.

Он отметил, что в Нижнем Новгороде в пятницу уже вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров, возводимых Минобороны, информирует ТАСС.

Аналогичные центры строятся в Одинцово, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, а также в Ростове-на-Дону и Омске, строительство завершится до 30 апреля. Дополнительные восемь центров построят до 15 мая.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.