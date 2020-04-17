В Белоруссии решили возобновить учебный год

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17.04.2020, 16:53, Новости дня

Школьники в Белоруссии возобновят занятия с 20 апреля, сообщил министр образования страны Игорь Карпенко.

«Решение по продлению каникул принималось до 18 апреля. Соответственно, с понедельника, 20 апреля, начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования республики», – приводит его слова БЕЛТА.

Он рассказал, что около 40% детей планируют прийти в школу.

«Многие задаются вопросом: если я родитель и не пущу своего ребенка в школу? Это его право. Конечно, никого мы заставлять не будем. Но родителю надо будет вместе со школой позаботиться о том, чтобы ребенок получил задания. Потому что знания получать надо, как и выстраивать образовательный процесс», – сказал Карпенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот путь, который выбрала страна для борьбы с коронавирусом, связан с сохранением советского наследия в медицине.



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