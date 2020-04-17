“Не будьте наивными”. Макрон призвал не идеализировать методы борьбы Китая с коронавирусом

17.04.2020, 16:37, Новости дня

Президент Франции Эммаунуэль Макрон считает, что Китай не так успешен в борьбе с коронавирусной инфекцией, как об этом говорят. Такое мнение он выразил в интервью британской газете The Financial Times, опубликованном 16 апреля.

Макрон, в частности, призвал “не быть наивными” и не утверждать, что “Китай справился с эпидемией намного лучше”. По его мнению, мир знает не обо всем, что происходило в Китае.

Президент Франции добавил, что невозможно сравнивать страны, где информация распространяется свободно и где граждане могут критиковать правительство, с теми государствами, где “правда закрыта”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом объявили власти Китая. Некоторые страны также считают, что Пекин занижал данные о количестве зараженных и погибших в результате эпидемии.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что власти Китая как минимум с 14 января 2020 года знали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, но мировое сообщество уведомили только шесть дней спустя, 20 января. Некоторые из экспертов считают, что такое промедление “подготовило почву для пандемии”.

17 апреля стало известно, что власти Китая уточнили количество погибших от коронавируса в Ухане: в соответствии со скорректированными данными, число жертв составило 3869 человек (на 1290 больше, чем раньше). Пекин заявил, что на пике эпидемии система здравоохранения не справлялась с обработкой данных; кроме того, некоторые жертвы не были учтены, так как умерли дома или в частных клиниках.