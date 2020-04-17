 

“Нужно задавать сложные вопросы”. Британия хочет выяснить роль Китая в распространении коронавируса

17.04.2020, 16:37, Новости дня

Великобритания призывает провести расследование обстоятельств начала пандемии коронавируса и роли правительства Китая. Как сообщает The Independent, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, исполняющий обязанности премьер-министра в связи с болезнью Бориса Джонсона.

По его словам, Британия не сможет вести дела с Китаем “как обычно”, поскольку сначала нужно провести расследование и выяснить, как началась вспышка коронавируса, почему ее не удалось остановить на ранних этапах и какова роль правительства Китая в этих событиях. По его словам, мировое сообщество должно “задавать сложные вопросы”, чтобы выяснить правду.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. При этом в марте СМИ писали, что первые случаи коронавируса в стране были зарегистрированы еще в середине ноября 2019-го, а не в конце декабря, когда об этом объявили власти Китая. Некоторые страны также считают, что Пекин занижал данные о количестве зараженных и погибших в результате эпидемии.

15 апреля агентство Associated Press сообщило, что власти Китая как минимум с 14 января 2020 года знали о возможности передачи коронавируса от человека к человеку, но мировое сообщество уведомили только шесть дней спустя, 20 января. Некоторые из экспертов считают, что такое промедление “подготовило почву для пандемии”.

17 апреля стало известно, что власти Китая уточнили количество погибших от коронавируса в Ухане: в соответствии со скорректированными данными, число жертв составило 3869 человек (на 1290 больше, чем раньше). Пекин заявил, что на пике эпидемии система здравоохранения не справлялась с обработкой данных; кроме того, некоторые жертвы не были учтены, так как умерли дома или в частных клиниках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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