Эколог Паскевич: Пожар в Чернобыльской зоне дело рук человека. А бесснежная зима и сухая весна привели к тому, что все сгорает очень быстро

17.04.2020, 16:37, Новости дня

В Чернобыле уже спокойная ситуация. Воздух очистился и благодаря дождю пожарные смогли подавить огонь. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал эколог, заместитель директора по научной работе Института проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины Сергей Паскевич.

“Мы работаем в городе Чернобыле. Сейчас у нас тут спокойная ситуация. Благодаря дождю пожар придушен. Воздух очистился. Конечно, когда огонь подбирался к городу, было задымление, и нервное состояние. Одна из проблем была в том, что основные очаги возгорания находились на большом расстоянии друг от друга. Они появились почти одновременно. Это говорит о том, что возгорание 100% не спонтанное природное явление, а дело рук человека. Наложился еще фактор – пожароопасная ситуация. И она сохраняется, потому что бесснежная зима и сухая весна привели к тому все сгорает очень быстро. Подавлять пожар в таких условиях сложно, требуется большая работа пожарных”, – сообщил эколог.

По его словам, это самая масштабное происшествие в Чернобыльской зоне за последние 20 лет.

“Даже мы, персонал который работает в Чернобыле и находится сейчас на своих рабочих местах, не знаем всей картины происходящего в Чернобыльских лесах. Об этом осведомлены только пожарные и лесники, которые участвуют в тушении. Действительно, это один из крупнейших пожаров в Украине за последние 20 лет. Действительно выгорела большая территория. Но на данный момент никто точную цифру потерь назвать не сможет”, – сказал Паскевич.

Он отметил, что огонь нарушил уникальную экосистему заповедника, но крупные животные не пострадали.

“В зоне не зря в последние годы создается заповедник, ведь тут находятся уникальные так называемые пра-леса – это ценная экосистема. Отмечалось присутствие медведя, рыси и других краснокнижных животных и птиц. Пожары нарушили эти экосистемы. Крупные млекопитающие мигрировали. Мои коллеги устанавливали фотоловушку в 2-3 км от Чернобыля. Она пережила бедствие, и мы увидели, как перед пожаром олени, лоси, лошади Пржевальского мигрировали в более безопасные места. Через пару дней они вернулись на прежние места. А вот мелкие млекопитающие, пресмыкающихся, птицы могли пострадать. Надеемся, за несколько лет экосистема восстановится”, – подчеркнул собеседник.

По его словам, огонь затронул и ту часть зоны, где выпала большая часть радиоактивных веществ.

“Сильно пострадала западная часть зоны. Горела центральная часть – это район Рыжего леса, а также тот район, где были интенсивные радиоактивные выпадения. Конечно, продукты горения вышли за пределы зоны отчуждения из-за ветра. Какая-то часть радиоактивных поднятых пожаром аэрозолей могла достичь Киева. Но тут важно говорить о количестве. Какую-то часть радиоактивных веществ постоянно выносит за пределы зоны отчуждения, например, ветром или водами реки Припять. Но эти количества незначительны”, – резюмировал Паскевич.

С 16 апреля в городе наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

17 апреля мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью потушили. А директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что продукты горения из Чернобыльской зоны не могли попасть в Киев, потому что ветер дул в другом направлении. По его мнению, смог в столице вызван значительным усилением скорости ветра и пылевой бурей.