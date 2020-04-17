Лучший бомбардир хоккейного “Динамо” Яшкин остается в клубе

17.04.2020, 16:35, Новости дня

Чешский нападающий российского происхождения Дмитрий Яшкин, который в минувшем сезоне выступал за московское "Динамо" и стал лучшим бомбардиром "бело-голубых", подписал новое соглашение со столичным клубом. Кнтракт рассчитан на два ближайших сезона.

В сезоне-2019-2020 27-летний форвард, приехавший в "Динамо" из команды Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз", стал вторым в споре бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ: динамовец набрал 63 (31 гола и 32 передачи) очка в 58 матчах. Еще три гола он забил в плей-офф.