Пандемия коронавируса привела к максимальному с 2016 года падению экспорта Японии

17.04.2020, 16:35, Новости дня

Экспорт Японии снизился в марте сильнее всего за 3,5 года, поскольку пандемия коронавируса привела к сокращению спроса в США и Европе, показал опрос аналитиков Reuters.

Снижение экспорта повысит вероятность рецессии в третьей по величине экономике мира.

Опрос также показал, что годовая базовая потребительская инфляция замедлилась до 0,4% в марте, что является признаком того, что падение цен на нефть и снижение внутреннего спроса будут сохранять рост цен далеко от целевого показателя Банка Японии в 2%.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, где было зафиксировано более 9 тысяч случаев инфицирования и почти 200 смертельных случаев в результате заражения COVID-19.

Расширение последствий пандемии усилило давление на экономику, которая уже находится на пороге рецессии, а доверие в сфере услуг упало до исторического минимума.

Ожидается, что данные министерства финансов покажут, что экспорт упал на 10,1% в марте по сравнению с годом ранее после падения на 1% в феврале, согласно аналитикам, опрошенным Reuters.

По данным министерства, это будет самым большим падением после падения на 10,3% в октябре 2016 года.

Прогнозируется, что импорт упадет на 9,8% в марте после падения на 13,9% в феврале, поскольку сбои в цепочке поставок в Китае поразят японских производителей, зависящих от запчастей, поставляемых из страны.

"Распространение вируса будет влиять на мировое производство, нарушая цепочки поставок во всем мире, вызывая резкое сокращение как японского экспорта, так и импорта", — сказала Кента Маруяма, экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Без признаков того, что вирус скоро будет сдержан, глобальный поток товаров и людей на данный момент будет стагнировать", — отметила она.