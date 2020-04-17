Министр здравоохранения обратился к россиянам

17.04.2020, 16:35, Новости дня

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян, заразившихся коронавирусом, своевременно обращаться к медикам, чтобы не усугублять течение болезни.

Как передает телеканал "Россия 24", с таким заявлением министр здравоохранения страны выступил на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященного ходу строительства и перепрофилированию медицинских учреждений в регионах РФ.

Мурашко напомнил согражданам, что раннее начало лечения позволяет избегать развития тяжелых форм заболевания. Он отметил, что к тяжелым осложнениям ведет несвоевременное обращение к врачам.

Министр рассказал, что его ведомство в условиях пандемии коронавирусной пневмонии планирует за пределами Москвы перепрофилировать для приема пациентов еще 44 медицинских учреждения, это даст, по его словам, более 5 тысяч коек.

Он отметил, что проведена переподготовка 1,2 миллиона медицинских работников для борьбы с коронавирусной инфекцией и подчеркнул, что в ближайшее время в РФ появятся 7 новых тест-систем для диагностики коронавируса.

В настоящий момент в РФ зарегистрированы уже 12 тест-систем.

В РФ зафиксировано 32 008 случаев заболевания, из них 4070 за минувшие сутки. 2590 человек выздоровело, 273 скончались.