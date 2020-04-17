 

Медики рассказали о вероятности заражения коронавирусом через одежду

17.04.2020, 16:30, Разное

Медицинские специалисты рассказали о возможности заражения коронавирусом через одежду. Поскольку инфекция COVID-19 на поверхностях находится не более двух часов, то от одежды заразиться невозможно, но микроорганизмы можно переносить на рукавах или обуви.
В основном дезинфекцией одежды занимаются медицинские работники, часто контактирующие с инфицированными коронавирусом пациентами. Из-за сетчатой структуры ткани вирус не может долго на ней находиться, однако тепло и высокая влажность для COVID-19 являются благоприятными факторами, отмечает информационный портал «Новое Время».

Чаще всего коронавирус скапливается на рукавах или обуви, поэтому эти элементы одежды необходимо регулярно дезинфицировать. При этом от обуви рискуют заразиться домашние питомцы. Основными переносчиками инфекции являются люди, поэтому самоизоляция и частое мытье рук помогают защищаться от COVID-19.



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