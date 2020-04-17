МИД заявил о вопросах к США по деятельности в космосе

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17.04.2020, 16:30, Новости дня

Россия ждет от США ответа на вопросы по активности американских военных в космическом пространстве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У нас тоже вопросов немало, но эти вопросы мы задавали давно и хотим уже получить ответ. Снятию взаимных озабоченностей способствовало бы выстраивание полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, об организации которого договорились 16 января заместители глав внешнеполитических ведомств РФ и США», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Напомним, космическое командование ВВС США заявило, что РФ якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения США в адрес РФ о якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты являются попыткой оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что РФ на самом деле проводила плановые испытания ракеты А-235 «Нудоль», направленные на совершенствование ПРО.



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