Совфед одобрил закон о переносе даты окончания Второй мировой войны

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17.04.2020, 16:30, Новости дня

Совет Федерации одобрил закон о переносе даты Дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

Как отмечают авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечение достойной памяти погибших при защите Отечества, передает РИА «Новости».

Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР.

Закон поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее сенатор Григорий Карасин объяснил решение Госдумы перенести День окончания Второй мировой войны на 3 сентября.



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