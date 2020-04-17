В России Минздрав разрабатывает робота для забора анализов на коронавирус

17.04.2020, 16:30, Разное

В Минздраве РФ разработали робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус. Об этом пояснил главный уролог медицинского учреждения Дмитрий Пушкарь, отмечает информационное агентство «РИА Новости».

Робот функционирует под контролем оператора, находящегося за стеклом, поэтому сбор анализов практически не требует контактов с образцами. Все пробирки механизм перемещает манипуляторами, за их движение отвечает специальный контроллер.

Сейчас робота для бесконтактного забора анализов на коронавирус проверят на эффективность в рамках клинических испытаний. Если медицинские эксперты высоко его оценят, то далее устройство отправят на лицензирование в Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что на 17 апреля в РФ диагностировали 32 008 человек с коронавирусом, из них выздоровели 2590 пациентов, скончались — 273 зараженных COVID-19.