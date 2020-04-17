Вопрос дня: Какой главный путь передачи коронавируса?

17.04.2020, 16:30, Новости дня

Четкого ответа тут нет. Пока исследований, которые бы четко говорили: «Такой-то процент людей заразился при прямом контакте с человеком, а такой-то – от прикосновения с каким-то предметом», не опубликовано. Но факты говорят о том, что при ответственном соблюдении защитных и профилактических мер вероятность заразиться от прямого контакта, конечно, выше.

«Заболевание передается от человека к человеку посредством маленьких капель из носа или рта, когда зараженный человек кашляет, сморкается или чихает. Эти капли попадают на другого человека или на поверхность», – пишет Всемирная организация здравоохранения об основном способе передачи вируса.

При разговоре или даже дыхании COVID-19 тоже передается. При этом передача в любом случае будет от контакта с поверхностью – вопрос только с какой именно: волосами, одеждой, телефоном, полом, поручнями в метро, ручкой двери такси, бумажными купюрами. А прямой ли был контакт или косвенный – для науки не так важно.

Дыхательная капельная передача

Все респираторные инфекции передаются посредством капель разного размера. Если капли большие – больше 5-10 микрон в диаметре, то говорят прежде всего о капельной передаче, если сверхмаленькие, менее 5 микрон, то передачу принято называть «аэрозольной», или воздушно-капельной.

Капельная передача возможна, когда зараженный человек чихнул, плюнул, высморкался, крикнул на своего собеседника или какую-либо поверхность вокруг себя. Именно на исследованиях о капельной передаче как о главном способе распространения и базируются главные рекомендации по COVID-19 для населения – прежде всего социальное дистанцирование и, как следствие, самоизоляция.

ВОЗ советует людям придерживаться расстояния в 1 метр между собой, американский Центр по контролю за заболеваемостью (CDC) – двух метров. Но критики утверждают, что эти цифры основаны на устаревших исследованиях 30-40-х годов. Последние данные показывают, что при чихании капли способны пролететь до восьми метров, при кашле – больше двух метров, и около метра – при дыхании.

Заражение с поверхности предметов

Вероятность заразиться, прикоснувшись к поручню или ручке двери в метро, равно как и к любому другому предмету, действительно довольно велика. Последнее исследование на эту тему вышло 10 апреля – китайские ученые в период с 19 февраля по 2 марта исследовали палаты нескольких десятков зараженных пациентов в больнице Уханя и пытались понять, на каких поверхностях и в каких объемах оседают частицы с коронавирусом.

Как выяснилось, практически на всех: на полах, на кроватях пациентов, на компьютерных мышах, на мусорных корзинах. Кроме того, вирус нашли и на половине исследованных подошв на обуви персонала – медики, таким образом, разносили инфекцию по больнице.

Схожую работу проводили вирусологи из медицинского центра Университета Небраски в США. Они обнаружили РНК вируса на 76% вещей пациентов – то есть на одежде, мобильных телефонах, ноутбуках, пультах и прочем (самая большая концентрация была на смартфонах – 83%). Медицинские принадлежности в палатах были «заражены» в той же степени.

При этом важно не только знать, на каких поверхностях вирус оседает, тем более что последние работы показывают, что почти на любых, но и понимать, сколько он на них держится. На начальном этапе медицинские власти утверждали, что обычно он не живет дольше 2-3 часов на чем бы там ни было, однако последние исследования выдают более мрачные прогнозы.

Работа ученых из США и Великобритании, опубликованная 17 марта, основывалась на наблюдениях за поведением именно COVID-19 – предыдущие данные же базировались на исследованиях SARS и MERS, предшественников нынешнего коронавируса. Инфекционисты пришли к выводу, что меньше всего SARS-CoV-2 держится на медных поверхностях – до 4 часов. На картоне – до суток, а на пластике и стали – до трех дней.

Но эти данные на самом деле не столь удручающи, как кажутся. Дело в том, что с каждой минутой и часом концентрация вирусных частиц на любой поверхности уменьшается. Скорость этого процесса зависит от условий – как правило, если коронавирус во влажной среде, его частицы умирают медленнее, если в обычной сухой при комнатной температуре – быстрее. Чем меньше вирусных частиц – тем ниже риск заражения. Другой вопрос – сколько определенному вирусу требуется частиц, чтобы заразить человека. Каким-то, как норовирусу, например, нужна лишь пара десятков, а каким-то – миллионы. То есть, где-то достаточно прикоснуться пальцем к поверхности для заражения, а где-то будет мало и обеих ладоней. Насколько заразен COVID-19 в данном контексте – пока неясно, исследований нет.

Однако сам факт того, что COVID-19, как и любая инфекция, сильно зависима от структуры поверхности, на которой она находится, а также от концентрации вирусных частиц для передачи, говорит о меньшем по сравнению с прямым контактом шансе на заражение, утверждают специалисты. Человек, в конце концов, гораздо чаще трогает свою одежду, волосы, лицо, чем условные поручни в метро. Эта разница, правда, может легко быть нивелирована, если и сам человек, и другие граждане не соблюдают социальную дистанцию. Ну а вероятность заразиться от прикосновений к продуктам в магазинах или к дверям в транспорте хоть и есть, но она все же не так высока. Особенно если мыть руки и не трогать лицо.

Воздушно-капельный путь

Один из главных вопросов сейчас – передается ли SARS-CoV-2 по воздуху. Важен он потому, что в случае утвердительного ответа всю нынешнюю систему рекомендаций придется серьезно перестраивать.

Некоторые исследования, в том числе из уже приведенных выше, выявили, что микрочастицы SARS-CoV-2 (те самые, что меньше 5 микрон), до трех часов держались в воздухе на участках радиусом до четырех метров от места, где больной чихнул или покашлял. Если бы это действительно было так, то социальное дистанцирование парой метров бы не ограничивалось точно – и более-менее лояльные ограничения на передвижения, принятые сейчас в российских городах, тоже бы стоило серьезно ужесточать.

Однако ВОЗ в своих рекомендациях для медучреждений отдельно остановилась на этом вопросе: «В этих исследованиях воздушно-капельные взвеси с вирусом были сгенерированы с использованием трехструйного распылителя Коллисона и затем помещены в барабан Гольдберга для создания общей среды. Это мощные аппараты, которые нельзя связывать с ситуацией, когда человек кашляет в обычных условиях. Кроме того, частицы COVID-19 в обычной среде не ведут себя так же, как в специально сгенерированной». Иными словами, доверять подобным исследованиям рано. По крайней мере, при исследовании 75 тысяч случаев заболевания в Китае воздушную передачу вируса обнаружить не удалось.

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