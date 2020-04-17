 

Алексей Панин вместо Испании отправился в деревню

17.04.2020, 16:30, Разное

Известный российский актер Алексей Панин собирался уехать жить в Испанию, но пока остается в России. В настоящее время он находится с дочерью в деревне.
Алексей Панин воспитывает 12-летнюю дочь Анну и недавно хотел отправиться с ней в Испанию. В связи с пандемией коронавируса артист был вынужден отменить переезд и побыть в деревне. На своей странице в социальной сети Instagram актер обнародовал очередной фотоснимок, на котором продемонстрировал себя и дочь на фоне деревянного дома. «Прикупили домик на Рублевке и ждем первый самолет», – подписал с юмором изображение Алексей Панин. Подписчики положительно отреагировал на данную публикацию, а некоторые из них позавидовали кинодеятелю, который в период самоизоляции и карантина может себе позволить находиться на свежем воздухе.

Дочь артиста Анна почти не общается с родной матерью Юлией Юдинцовой. Ее родители продолжительное время боролись за нее в судебных инстанциях. Три года назад тяжба прекратилась, и девочка стала жить со своим отцом.



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