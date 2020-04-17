Мнения: Цензурировать Facebook поручили русофобам

17.04.2020, 16:16, Новости дня

Хотел сегодня обсудить две новости из мира «большого Интернета»: хорошую и плохую.

Хотел сегодня обсудить две новости из мира «большого Интернета»: хорошую и плохую.

По традиции начну с хорошей: Facebook усиливает механизм фактчекинга – проверки постов, которые публикуют пользователи; формально эта деятельность ведется аж с 2017 года. По заявлению администрации соцсети, «контент, помеченный при проверке как фальшивый, появится ниже в ленте новостей, поэтому его увидит гораздо меньше пользователей», также сомнительный пост получает отметку о том, что содержащаяся в нем информация, возможно, является недостоверной.

Но, что интересно (и немного печально), значительную часть функций по фактчекингу Facebook отдает на аутсорс сторонним организациям, на сегодня их насчитывается порядка 60. Интересно, что большую часть финансирования «борцы за правду» получают от Фонда Сороса. Вероятно, именно этим фактом объясняется регулярная «охота на ведьм», проводимая Facebook в преддверии выборов в Европе и США.

И теперь – о новости плохой.

Недавно стало известно, что новым цензором в Прибалтике от Facebook стал русофобский портал Re:Baltica – ресурс будет осуществлять фактчекинг постов соцсети и определять, какая информация является ложной. Другими словами, уместной с точки зрения Re:Baltica!

Теперь только представьте себе: в Латвии существует масса проблем, связанных с притеснением этнических русских, начиная с поражения в гражданских правах и заканчивая правом на использование родного языка. Смогут ли все эти люди открыто обсуждать свои проблемы в Facebook под надзором агрессивно настроенного к ним и их проблемам портала?

Кстати, аналогичная ситуация наблюдается на Украине, где фактчекингом занимается не менее одиозный VoxCheck.

Почему это все меня волнует? Просто не люблю, когда обманывают: понятно ведь, что предвзятый цензор не пропустит объективную информацию. То есть несмотря на то, что суть фактчекинга заключается в его беспристрастности, методы, которыми реализован этот механизм в Facebook, указывают на его абсолютную предвзятость.

Сегодня, хотим мы того или нет, популярные интернет-ресурсы стали оружием информационной войны, несмотря на собственные заявления об отсутствии политической заинтересованности. Всему этому есть (увы!) объективные подтверждения.

Для многих из нас очевидно, что фактчекинг в Сети сегодня становится насущной необходимостью, но механизм его должен строиться на алгоритме, а не на основании личных предпочтений модераторов. Я еще в феврале говорил об этом на площадке Общественной палаты: анализ ленты информационных агентств, сведения почты, дополнительные материалы – и весь этот набор заносится в компьютер. Пусть решения принимает «бездушный робот» – и по итогам его работы рядом с постом пользователя должна появляться надпись о том, является ли достоверной его информация.

Рассказывая грустную правду о том, как предвзято модерируют информацию западные социальные сети, не могу не напомнить свою же колонку про YouTube: здесь некие безымянные люди на свое усмотрение решают, что «нарушает правила сообщества», а что нет.

За примерами далеко ходить не буду.

Думаю, многие слышали, что в минувшую субботу YouTube заблокировал интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которое к тому моменту уже посмотрели больше трех миллионов человек. И не просто «интервью»: это была публикация на официальном канале RT – Russia Today. Правда, спустя несколько часов администрация Google назвала «ошибкой» удаление этого видео. Без объяснений удалили – без объяснений вернули. Настоящая «свобода слова»: взяли у вас слово, но потом ведь и дали. Только сами решили – когда, кому и что. И за что.

Спустя два дня на YouTube была еще более одиозная попытка «забанить» (на канале НТВ) обращение президента РФ по ситуации с коронавирусом – с двумя миллионами просмотров. Снова атаку удалось отбить – но как долго все это будет продолжаться?..

Просто процитирую фрагменты доклада Фонда защиты национальных ценностей: на площадке YouTube осуществляется прямая и косвенная цензура любого контента, производимого при участии российских властей. В том числе используются меры, призванные сформировать у аудитории предвзятое отношение к источнику информации. Так, с февраля 2018 года для американской аудитории все видеозаписи канала RT маркируются специальным предупреждением: зрителям указывают на то, что данное СМИ финансируется правительством РФ.

На фоне того, что власти США фактически наделили Google правом произвольно и без каких-либо оснований ограничивать свободу слова на подконтрольных ресурсах, перспектива уничтожения альтернативных медиа на подконтрольных корпорации площадках становится все более реальной. Репрессивные действия такого рода легитимизируются мейнстримными СМИ США и государств Евросоюза путем формирования образа фантомной угрозы «российского вмешательства» в политический процесс и инициации кампаний по борьбе с «токсичным контентом».

Увы, в борьбе с такой вот «дезинформацией» уже отметилась и «Википедия», в отличие от Facebook и ее фактчекеров вообще не преследующая никаких коммерческих или политических целей (так, во всяком случае, говорится на ее сайте). Боюсь, этому заявлению тоже требуется фактчекинг: как иначе объяснить существование в этой «народной онлайн-энциклопедии» развернутой статьи о вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году, не говоря уже о статье о вмешательстве в выборы 2020 года, которые еще не проведены! Уместно, кстати, вспомнить, что штаб-квартира «Википедии» находится в США…

Прогноз мой (по традиции) невесел: как вы думаете, чего хорошего в ближайшей перспективе мы вправе ожидать от Facebook и «беспристрастных модераторов» этой компании, если оружием информационной войны стала даже безобидная на первый взгляд «Википедия»?..

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