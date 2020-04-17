МГУ: Практические занятия невозможно перевести в дистанционный формат обучения

17.04.2020, 16:16, Новости дня

Платформа онлайн-обучения в МГУ функционирует с 2014 года и сейчас ее использует практически на весь вуз. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев. Но, по его словам, в дистанционный формат можно перевести не все формы обучения.

«Опыт дистанционной работы со студентами у нас большой. Начиная с 2015 года мы работаем на «Национальной платформе открытого образования», где проходят онлайн-курсы как для обучающихся в МГУ, так и для студентов других вузов, в том числе Уральского, Балтийского, Дальневосточного федеральных университетов», – сказал директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев.

Это не небольшие группы, подчеркнул собеседник, а порой целые курсы. Для тех, кто проходил обучение, была доступна аттестация также в дистанционном формате, по итогам которой студент получал сертификат. Результаты шли студенту в зачетку, затем в диплом.

«С 2014 года функционирует платформа онлайн-обучения МГУ «Университет без границ». Сейчас эти практики мы применяем практически на весь вуз. На платформе около двух тысяч курсов, несколько тысяч лекций, идет учебный процесс. Переход был непростой, так как не все преподаватели использовали ранее среду электронного образования и дистанционно-образовательные технологии»,– отметил Янышев.

Собеседник рассказал, что аттестация традиционно проводилась с помощью прокторинга. «Это процесс для проведения дистанционной аттестации, когда студент подключается к системе со своей видеокамерой, – отметил Янышев. – Студент демонстрирует документ, удостоверяющий личность, после чего его допускает к проведению аттестации. Она может проходить в виде тестов, письменного экзамена или устного с преподавателем по видеоконференцсвязи. В таком случае зачет проходит «глаза в глаза» и ничем не отличается от очной формы», – отметил собеседник.

«Таким образом ежегодно проходили аттестацию около 10 тысяч студентов наших курсов, сейчас объем увеличился. Но процесс обучения перестраивается, потому что далеко не все можно перевести в дистанционный формат. Речь идет, например, об экспериментальных практиках и практических занятиях. Однако университет имеет возможность так перестроить учебный процесс, чтобы какие-то занятия перенести на осень. Сейчас по большей части идут теоретические курсы, а практические будут, когда снимут режим самоизоляции», – подытожил Янышев.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки рассказали, что вузы могут отказаться от проведения государственного экзамена и провести только защиты выпускных квалификационных работ.

Напомним, 9 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Минобрнауки не будет отменять в 2020 году государственные экзамены и защиты дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, поскольку есть возможность провести их в онлайн-формате.