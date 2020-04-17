 

Медведев заявил о работе над идеей созыва «пятерки» по глобальной безопасности

17.04.2020, 16:16, Новости дня

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал продуктивной идею созыва «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН по глобальной безопасности, министерства иностранных дел уже работают над этим.

В январе президент Владимир Путин в ходе выступления на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу лидеров государств постоянных членов СБ ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании.

«Абсолютно уверен: идея созвать «пятерку» является продуктивной. И сейчас, насколько я знаю, министерства иностранных дел наших стран над этим работают, вопрос в том просто, когда это делать, в какой форме. Но такая встреча, очевидно, необходима», – сказал Медведев, информирует РИА «Новости».  

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Путин собирает пять великих держав мира.



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