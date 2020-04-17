Госдепартамент: США выделяют странам бывшего СССР помощь в борьбе с коронавирусом

17.04.2020, 16:15, Новости дня

Соединенные Штаты возглавляют мировые гуманитарные и здравоохранительные усилия в связи с пандемией коронавируса, несмотря на активную борьбу с COVID-19 внутри страны, заявляют в Госдепартаменте.

Правительство США обещало выделить около 508 миллионов долларов в виде здравоохранительной, гуманитарной и экономической помощи странам по всему миру, сообщается в докладе Госдепартамента.

«Это финансирование поддержит важнейшую деятельность по сдерживанию распространения заболевания, такую как кампании по своевременному информированию населения, водоснабжение и водоотведение, профилактика и контроль над инфекционными заболеваниями в медицинских учреждениях», – отмечают в ведомстве.

Значительная часть этой суммы направлена в страны бывшего СССР.

Как сообщается в докладе, Беларусь получит 1,3 миллиона долларов на подготовку лабораторий, поддержку технических экспертов, усовершенствование системы информирования о рисках и так далее.

Эта помощь дополнит многолетние вложения США, которые за последние 20 лет выделили Беларуси более 301 миллиона долларов, в том числе около 1,5 миллиона на развитие системы здравоохранения, отмечают в Госдепартаменте.

Украина получит 9,1 миллиона долларов на подготовку лабораторий и поддержку экспертов в сфере здравоохранения. Помощь также направлена на предотвращение и сдерживание распространения инфекции в медицинских учреждениях и усовершенствование систем водоснабжения и водоотведения в наиболее уязвимых районах Донецкой и Луганской областей, отмечают в Госдепартаменте. За последние 20 лет Соединенные Штаты выделили Украине около 5 миллиардов долларов, в том числе около 362 миллионов на нужды здравоохранения.

По 1,7 миллиона долларов получат Грузия, Армения и Азербайджан.

Свою долю помощи получат и страны Средней Азии.

Казахстану выделят более 1,6 миллиона долларов. За последние 20 лет страна получила от США более 2 миллиардов долларов, в том числе 86 миллионов на нужды здравоохранения.

Тем временем Кыргызстану на борьбу с коронавирусом будет выделено около 900 000 долларов.

«С 2009 года американские налогоплательщики щедро профинансировали выделение помощи в сфере здравоохранения в размере более 100 миллиардов долларов и гуманитарной помощи в размере около 70 миллиардов долларов», – напоминают в Госдепартаменте.

«Наша страна продолжает занимать первое место в мире по выделению помощи в сфере здравоохранения и гуманитарных усилий, как для долгосрочного развития и совместных с партнерами усилий по наращиванию потенциала, так и для проведения экстренных усилий в связи с кризисами», – отмечают в Госдепартаменте.