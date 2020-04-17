Microsoft сделает модульными обновления Windows 10

17.04.2020, 16:09, Разное

Американская компания Microsoft собирается изменить механизм внедрения в Windows 10 новых опций. Существенные трасформации интерфейса или новые возможности прежде появлялись в операционной системе один раз в шесть месяцев в выходивших крупных апдейтах, но вскоре ситуация может стать иной.

Информаторы сообщили, что программисты IT-корпорации из США в настоящее время проводят закрытое испытание, в рамках которого потребители смогут загружать и устанавливать приложения из маркета Microsoft Store. Это даст возможность отказаться от скачивания больших апдейтов, занимаясь установкой только необходимых элементов. Также данный подход поспособствует локализации ущерба от ошибок, которые вызывают системные сбои в выходящих обновлениях, а в последнее время пользователи операционной системы Windows 10 с ошибками сталкиваются постоянно.

Между тем, в американском технологическом гиганте приняли решение пока не отказываться от регулярных крупных апдейтов, а новый появится на рынке только в последнем месяце весны. При этом его могут оценить тестеры с 18 апреля, предварительно подписавшиеся на получение очередных свежих обновлений. Апдейт не добавит новый функционал. Специалисты Microsoft переработали структуру работы помощника Cortana и интерфейс поиска. Обновление также включает в себя вторую модификацию подсистемы Linux для OC Windows с кастомным ядром, производительность которого была заметно снижена.