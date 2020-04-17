Елена Малышева объяснила, отчего назвала коронавирус «чудом»

17.04.2020, 16:09, Разное

Российская телеведущая и врач Елена Малышева объяснила ранее произнесенные слова, что коронавирус является «чудом». По ее мнению, дело в том, что инфекция щадит детей.

Как пояснила Елена Малышева, у специалистов на руках имеется большая статистика по коронавирусу, накопленная с тех пор, как началось изучение вспышки в Италии, США и Китае. Эти данные говорят о том, что почти никто не умер из людей, еще не достигших 10-летнего возраста в КНР, нет госпитализации лиц до 20 лет, в этом плане, отмечает врач, инфекцию можно назвать чудом, потому как молодое поколение почти не пострадало.

На Апеннинах средний возраст умерших составляет 79,5 лет, но это не означает, что не болеют другие люди. Елена Малышева считает эпидемию опасной для людей пожилого возраста и с тяжелыми хроническими заболеваниями, они и входят в группу повышенного риска. Ныне количество инфицированных составляет около 2,5 млн человек, но большая их часть перенесет коронавирус бессимптомно или легко. Малышева напомнила, что от кори уже переболели 9,5 млн детей и почти 150 000 погибли, еще сотни тысяч остались инвалидами. Известная ведущая заметила, что если бы в данный момент умирала именно данная категория, то это стало бы настоящей трагедией. «Коронавирус в этом смысле чудо», подчеркнула она.