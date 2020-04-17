В Рязани у полицейского обнаружен коронавирус

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17.04.2020, 16:09, Разное

В Рязани у сотрудника полиции медики обнаружили заражение коронавирусом. Для этого они сделали ему специальный тест.
Как пишет интернет-газета «Вид Сбоку», очередной жертвой распространения коронавирусной инфекции стал конвоир из отдела полиции по Рязанскому району. В нынешнее время там предпринимаются повышенные меры безопасности: медицинские работники проверяют всех сотрудников правоохранительных органов, которые контактировали с заразившимся COVID-19 мужчиной, а с посетителями общаются исключительно удаленно, передает издание rzn.info.

Ранее, 11 марта, Всемирная Организация Здравоохранения официально признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Заболевание сопровождается такими симптомами, как боль в горле, кашель и повышение температуры тела. В более тяжелых случаях у пациентов наблюдается поражение легких: развивается пневмония и дыхательная недостаточность.



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