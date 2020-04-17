 

Москва заявила о готовности помочь Киеву в ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

17.04.2020, 16:08, Новости дня

Россия готова помочь Украине в ситуации с пожарами в районе Чернобыля, но просьб пока не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами, я уже упоминала эту тему сегодня. Речь идет о районе Чернобыля. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы его рассмотреть по традиционной дипломатической практике», – передает РИА «Новости» ее обращение.

По словам Захаровой, Москва готова к контактам с Киевом и сохранению формата РФ – Белоруссия – Украина по этой теме, если его не будут политизировать.

Как отмечает МИД России, Москва продолжает следить за ситуацией с пожарами у Чернобыльской АЭС.

Напомним, 4 апреля на территории у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции возник пожар, для ликвидации которого привлекли около 130 пожарных и два самолета. К 7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась до 35 гектаров из-за порыва ветра, позже огонь был потушен, но 16 апреля пожар возобновился из-за сильного ветра.



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