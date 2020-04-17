 

Путин заявил о недостаточно эффективном освоении регионами средств на борьбу с коронавирусом

17.04.2020, 16:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в пятницу обсудил с премьером Михаилом Мишустиным проблему неэффективного освоения регионами средств, предоставленных для борьбы с коронавирусом.

«Сегодня только с утра разговаривали с председателем правительства: деньги, которые выделены для регионов не разбираются в нужном объеме, своевременно доводятся до регионов, но не все их осваивают вовремя», – сообщил глава государства на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в регионах, передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо, чтобы все регионы полностью должны быть готовы к борьбе с коронавирусом.

«Нам важно, чтобы по всей стране – не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе была 100-процентная готовность, чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, «пик еще не пройден, число заболевших растет и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации».

Он обратился к главам субъектов Федерации.

«Я хочу подчеркнуть, я еще об этом скажу сегодня, несмотря ни на какие трудности, ни на какие сложности, значит, каждый руководитель региона на своем месте должен понимать: к обозначенному сроку нужный объем и должного качества работа должна быть исполнена», – сказал президент, информирует РИА «Новости».

В ходе совещания Путин также отметил, что проблема распространения коронавирусной инфекции уходит в регионы, а Москва быстро наращивает возможности системы здравоохранения для борьбы с заболеванием.

Он подчеркнул, что работа по созданию коечного фонда в РФ должна быть завершена к 28 апреля.



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