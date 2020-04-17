Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии COVID

17.04.2020, 16:06, Разное

Рекомендации, адресованные медицинским работникам поликлинической службы, нацелены на безотлагательное начало амбулаторного лечения пациентов с ОРВИ-симптоматикой до того, как им будет сделан тест на коронавирус. Врачам предлагаются новые схемы по лечению и профилактике заболеванию, а также комбинации препаратов.

«Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19», – информирует Минздрав.

Как уточняют в ведомстве, все рекомендации обновлены и доработаны с учетом новых клинических данных, полученных как в нашей стране, так и за рубежом.

Накануне мэрия Москвы заявила о том, что теперь каждый случай ОРВИ в столице будет расцениваться, как подозрение на коронавирус. Как сообщила вице-мэр Анастасия Ракова, такое решение было принято в связи с тем, что в условиях стремительного распространения инфекции довольно сложно отличить раннюю стадию COVID-19 от ОРВИ.

В связи с этим пациенты с характерными симптомами будут обеспечиваться усиленным амбулаторным наблюдением, которое предполагает ежедневный контроль за состоянием здоровья через телефонные обзвоны. В случае резкого ухудшения здоровья пациента терапия будет незамедлительно скорректирована, подчеркнула вице-мэр.