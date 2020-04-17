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17.04.2020, 15:55, Разное

Лукашенко предложил возобновить учебу в белорусских школах со следующей недели.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна справляется со вспышкой коронавируса и что в последние дни стали заметны улучшения в эпидемиологической ситуации. Возобновлять учебный процесс в школах же можно уже со следующей недели, считает он.

«Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — отметил Лукашенко во время визита в Гродно (цитату приводит его пресс-служба).

«Могут где-то заниматься — пусть занимаются, — сказал он о школьниках. — Если в городе где-то, то неделя должна уйти на медленное втягивание детей к концу недели после Пасхи в образовательный процесс. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс <..>

В деревне нет проблем. Все на посевной, куда девать детей? И проблем там нет. Острые респираторные вирусные инфекции уже закончились»

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Всего в Беларуси выявили около 4200 случаев заражений коронавирусом, последнюю неделю ежедневный прирост составлял около 400 случаев. При этом, по данным властей, в этот же период каждый день там делали около 3-5 тысяч тестов. Погибли уже 40 пациентов. Весенние каникулы в Беларуси начались с 30 марта и дважды продлевались на неделю.

Лукашенко неоднократно критиковал власти других стран за чрезмерные, на его взгляд, меры по профилактике вируса (в марте называл ситуацию в мире «коронавирусным психозом»). Накануне он пообещал, что в Беларуси от коронавируса никто не умрет, и объяввил, что не будет переносить ежегодный парад к Дню победы 9 мая.

Источник: Новая газета



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