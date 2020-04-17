 

Посол КНР: Коронавирус в Ухань завезли извне

17.04.2020, 15:53, Разное

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о наличии доказательств того, что коронавирус был привезен в Ухань извне. Все попытки обвинить Китай в распространении инфекции представитель страны назвал необоснованной клеветой.
По словам китайского посла, сотрудники Ботанического сада тропических растений Сишуаибаньна-Дайского автономного округа и Центрального ботанического сада изучили 93 образца генома вируса COVID-19 и установили, что его «предком» был mv1. Кроме того, инфекция, появившаяся на рынке в Ухане, имеет совокупность генов гаплотипа H1. Но до этого там был найден лишь гаплотип H3, а он никакого отношения не имеет к COVID-19.

Чжан Ханьхуэй отметил, что гаплотил H1 был ввезен в Китай уже зараженным человеком, после этого вспыхнула эпидемия. Поэтому все обвинения о том, что действия КНР привели к распространению коронавируса, являются беспочвенными. Наоборот, Китай выиграл время для других стран и дал им подготовиться, отметило агентство ТАСС, взявшее интервью у посла.



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