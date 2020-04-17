Путин поручил завершить создание коечного фонда к 28 апреля

17.04.2020, 15:53, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что работа по созданию коечного фонда в РФ должна быть завершена к 28 апреля.

Глава государства уверен, что вся программа строительства 16 медцентров по борьбе с коронавирусом в регионах будет выполнена в срок, передает РИА «Новости».

«У министерства обороны также есть серьезные кадровые, организационные ресурсы. И я не сомневаюсь, уверен: вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объеме», – сообщил Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.

Президент подчеркнул, что пик по коронавирусу еще не пройден, а риски, связанные с распространением заболевания, по-прежнему высоки.

Путин отметил, что даже если все резервы не потребуются в полном объеме, они должны быть для ответа на любой вызов или сценарий.

«Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объеме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализоваться любой сценарий, какой бы ни сложился на каждой из наших территорий. Береженого бог бережет», – подчеркнул он.

Также он добавил, что все больницы для борьбы с коронавирусом должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами, за этим вопросом необходимо установить постоянный контроль.

На данный момент регионы подготовили 72% коечного фонда для борьбы с заболеванием, но необходимо максимально нарастить темп, считает Путин, информирует ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса.

В РФ за сутки подтвердили 4069 новых случаев коронавируса, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 32 007 человек. За сутки в РФ выписали 286 пациентов. Накануне, 16 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 3448. Таким образом, число новых случаев за сутки возросло на 621.