Ученые: Медперсонал является разносчиком коронавируса

17.04.2020, 15:53, Разное

В рамках нового исследования специалисты сумели обнаружить новый способ распространения коронавируса Covid-19 медицинскими сотрудниками. Научную работу по этому вопросу проводили специалисты из Уханя (Китай).

Эксперты сумели выявить присутствие коронавирусной инфекции на полу клиники в Ухане, при этом она находилась даже в тех помещениях, где отсутствовали больные пневмонией. Спустя время исследователи поняли, что медицинский персонал больницы переносил Covid-19 на своей обуви при перемещении в здании учреждения. Известно также, что благодаря воздуху капли с патогеном опускаются на пол, а затем врачи распространяют их по всему помещению.

Принимая во внимание полученные данные, специалисты призвали осуществлять дезинфекцию подошв обуви медиков. Заниматься этим нужно после ухода работником из палаты, где происходит лечение людей с диагнозом коронавирус, потому как присутствует риск распространения инфекции Covid-19.

Вспышку коронавируса выявили в конце декабря ушедшего года в китайском Ухане у местных жителей, посещавших рынок морепродуктов. С 22 января город был закрыт на карантин, 11 марта представители ВОЗ переквалифицировали эпидемию в пандемию.