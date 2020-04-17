В РЭУ имени Плеханова оценили статью NYT о задержанных в Ливии российских социологах

17.04.2020, 15:53, Новости дня

Американская газета The New York Times опубликовала статью «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия», в которой со ссылкой на источники в разведке сообщила об организованной спецслужбами США охоте на российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев оценил материал издания.

Из материала газеты можно сделать вывод, что спецслужбы США якобы отдали приказ о похищении российских социологов министру внутренних дел Фатхи Башаге, а он, в свою очередь, – боевикам-исполнителям, передает ФАН.

Перенджиев считает, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии не могло сделать этого, не чувствуя за собой поддержку более могущественных структур.

Кроме того, в The New York Times упомянули, что в распоряжении журналистов издания оказались копии документов, изъятых у Шугалея.

«Вообще «Таймс» потихоньку приоткрывает то, о чем я все время говорил по поводу тех самых «руководящих структур» в отношении ПНС и в целом террористической деятельности, которая идет в Ливии. ПНС – это инструмент реализации интересов различных финансово-промышленных групп, базирующихся на Западе, и разграбление ресурсов (ливийских) идет только в интересах этих финансово-промышленных групп. ПНС в данном случае всего лишь выполняют команды своих хозяев», – утверждает Перенджиев.

По мнению эксперта, глава ПНС Ливии Файез Саррадж выезжает на западные конференции не только для того, чтобы создать видимость ведения переговоров о мире в Ливии, но и чтобы «уточнить команды» и стратегию по ситуации в регионе.

«То, что там замешана Турция, нисколько не говорит о том, что там нет других хозяев. Возможно, Анкара где-то и конкурирует с европейскими структурами, но с западными финансово-промышленными группами у Турции нет вражды и противоречий – видно, что действия согласованы и идут в одном направлении. У каждого в этой игре своя роль: финансово-промышленные группы Запада занимаются выстраиванием общей стратегии, Турция занимается поставками вооружения и вербовкой боевиков», – отметил эксперт.

Перенджиев также сообщил о якобы существовании «рынка террористических услуг», который формируется на Западе. Он утверждает, что Саррадж в этом случае и есть «товар», а «покупателями» являются Турция, которая согласовывает свои действия с пресловутыми финансово-промышленными группами из США.

По мнению члена экспертного совета «Офицеры России», Запад искал фейковый инфоповод о вмешательстве России, и не знал, за что зацепиться.

«Они даже не знали, кого там (в Ливии) схватить: США все время говорят о ЧВК «Вагнер», но при этом ни одного представителя так и не поймали и не показали, только какие-то фейки. Но на безрыбье и рак – рыба: ЧВК нет, и они решили схватить уже хоть каких-то россиян, связанных с какими-то российскими структурами. Так похитили социологов. Но ПНС не может набраться такой наглости, чтобы схватить российских граждан и пойти против России, не чувствуя за собой поддержку каких-то более могущественных структур. И я уверен в том, что они (ПНС) не сами принимали решения, а действовали по команде», – говорит Перенджиев.

Он выразил уверенность, что российских социологов боевики будут удерживать в Ливии до тех пор, пока «западные хозяева» не дадут команду отпустить задержанных.

«Если мы говорим об освобождении наших соотечественников, думаю, пытаться обращаться напрямую к ПНС бесполезно – надо пытаться выходить на их хозяев и говорить с ними», – заключил эксперт.

Напомним, в начале июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников организации.

По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, «однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля».

Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур сообщал, что россиян задержали в Триполи якобы за попытку «повлиять» на предстоящие выборы.