 

Ледяной щит Гренландии уменьшился на 600 млрд тонн

17.04.2020, 15:53, Разное

Ледяной щит Гренландии в результате глобального потепления уменьшился на 600 млрд тонн. Стремительное таяние вызвано аномально высокими температурами, избытком солнечного света и сокращением снегопадов.
Анализ данных, полученных со спутников, показал формирование над островом в 2019 году области высокого давления, что позволило говорить об уникальном стечении климатических факторов. Вслед за снижением облачности повысилась температура в слое воздуха над поверхностью ледника за счет интенсивного прогревания прямыми лучами солнца. Недостаток облаков привел к уменьшению осадков в виде снега. Ученые University of California отмечают, что ушедшие в океан 600 млрд тонн пресной воды обеспечили бы такой крупный город, как Лос-Анджелес, водой на 600 лет.

Кроме того, произошло семикратное снижение ежегодного прироста льда со средней величины в 375 миллиардов до 50 миллиардов тонн. Ускорение таяния льда вызвало повышение уровня мирового океана на 2,2 мм, информирует N+1. Эксперты по изменению климата прогнозируют к 2100 году поднятие уровня моря на 53 сантиметра, и цифра эта постоянно обновляется в сторону увеличения. Учёные утверждают, что такая ситуация спровоцирует наводнения и эрозию почв по всей планете, что станет угрозой для жизни людей.



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